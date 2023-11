Inter | il rigore di Lautaro è il 7° | la squadra con più reti dal dischetto nei maggiori cinque campionati europei

Nello stato di grazia in cui si trova, l'è inarrestabile, in campionato come in Champions , ai cui ottavi di finale si è qualificata ...la capolista del campionato austriaco grazie al...

FINALE Salisburgo-Inter 0-1: fallo di mano di Bidstrup, Lautaro decide su rigore La Gazzetta dello Sport

All'Inter basta un rigore di Lautaro: 1-0 al Salisburgo e qualificazione Milan News

Grazie ad un gol su calcio di rigore di Lautaro Martinez, all’85’ l’Inter si impone 1-0 a Salisburgo e stacca il pass per gli ottavi di finale di Champions League con due giornate d’anticipo. I vice ...BISSECK 6: esordio da titolare con la maglia dell’Inter e prima in assoluto in Champions League ... FRATTESI 5,5: primo tempo molto deludente condito dal grande errore nell’area di rigore avversaria ...