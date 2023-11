Inter-Frosinone | Di Francesco ne recupera uno! Il lavoro odierno

Leggi su inter-news

(Di giovedì 9 novembre 2023)è il posticipo della dodicesima giornata di Serie A, in programma alle ore 20.45 a San Siro. La squadra di Dicontinua la preparazione alla Citta dello Sport di Ferentino: il tecnico dei ciociari neuno mentre due rimangono in dubbioIN VISTA DELLA CAPOLISTA –è la partita che chiuderà la dodicesima giornata di Serie A, l’ultima prima della sosta per le Nazionali. Eusebio Dicontinua a lavorare in vista del match contro la capolista della Serie A. Nella seduta odierna il gruppo gialloblù ha prima svolto undi attivazione muscolare seguito da esercitazioni tecnico tattiche e partita a tema. Rientra definitivamente in gruppo Gelli mentre Kalaj prosegue con un ...