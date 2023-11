Inter | doppia gioia | ottavi e qualificazione al Mondiale per Club 2025

Leggi su inter-news

(Di giovedì 9 novembre 2023) L’si qualifica aglidi finale di Champions League e contemporaneamente alperdelaritmetica a Salisburgo. DOPPIO SORRISO ? L’si qualifica aglidi Champions League con due turni di anticipo dopo aver battuto il Salisburgo per 0-1 e salendo a quota 10 punti nel girone D.per i ragazzi di Simone Inzaghi, che staccano aritmeticamente anche il pass per il nuovoper, che avrà inizio a partire dal-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...