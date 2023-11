Insufficienza tricuspidale | marchio Ce per sistema transcatetere Evoque

(Di giovedì 9 novembre 2023) Roma, 9 nov. (Adnkronos Salute) - Ildi sostituzione per viadella valvola tricuspide* di Edwards Lifesciences ha ricevuto ilCe per il trattamento di pazienti con. Ilè la prima terapia di sostituzione valvolare per viaal mondo a ricevere l'approvazione per il trattamento di pazienti con malattia della valvola tricuspide, soggetti a sintomi debilitanti e invalidanti che, a oggi - spiega una nota - non disponevano di soluzioni adeguate. "Il- afferma Francesco Saia, presidente della Società italiana di cardiologia interventistica (Gise) - permette la sostituzione della valvola tricuspide, eliminando ...

Il sistema di sostituzione per via transcatetere della valvola tricuspide Evoque* di Edwards Lifesciences ha ricevuto il marchio Ce per il trattamento di pazienti con insufficienza tricuspidale.