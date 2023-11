Inside Out 2 | nuove emozioni nel primo teaser trailer del sequel Pixar

(Di giovedì 9 novembre 2023) Ildel film Premio Oscar arriverà al cinema nel 2024 coned esplosiveha diffuso in streaming ildiOut 2,del film Premio Oscar del 2015, che arriverà nelle sale il 14 giugno 2024. Nel filmato ritroviamo leprotagoniste delOut, quando d'un tratto il loro quartier generale viene demolito per far posto a una nuova console con nuovi strumenti. A questo punto, entra in scena una nuova emozione, ansia, che nella versione originale è doppiata da Maya Hawke. Quest'ultima anticipa l'arrivo di altreche saranno al centro della nuova storia. "L'idea di questa nuova storia, avuta da ...

Tracking capabilities vary, and users should decide between external sensors for precision ortracking for convenience. Evaluating compatibility with existing hardware and software, such ...

HYUNDAI SANTA FE, INSIDE OUT auto e design