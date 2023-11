“Indi può essere curata” L' intervista al padre è un pugno nello stomaco

Leggi su iltempo

(Di giovedì 9 novembre 2023) Sono momenti decisivi per la piccolaGregory, 8 mesi, cittadina del Regno Unito, affetta da una patologia mitocondriale che molti medici giudicano incurabile. Ildi, Dean Gregory, ha rilasciato un'(ieri), mandata in onda nell'edizione del 9 novembre de L'Aria che Tira, programma televisivo di La7 con David Parenzo alla conduzione, a poche ore dalla deadline fissata dai giudici di Oltremanica per staccare i macchinari che la tengono in vita. E secondo il genitore, visibilmente affranto, c'è ancora una speranza e sua figlia non merita di morire per via della decisione presa in un tribunale: “Io e Claire siamo rimasti assolutamente devastati, con il cuore spezzato, per la decisione presa dal giudice. Il nostro servizio sanitario nazionale cerca di impedirci di andare in Italia, ci hanno anche ...