Indi? Mia figlia è forte | merita la possibilità di vivere | l' intervista al padre Dean

(Di giovedì 9 novembre 2023) «Io voglio che la mia bambina viva. Viva per più tempo possibile. Lei è una bambina che vuole. Mi rispondono che ha una malattia che non si può curare. Che al massimo puòancora per qualche anno. Ok. Voglio che viva e sia felice per il tempo che sarà. Per più tempo possibile. Non voglio che sia uccisa dalla decisione di alcuni burocrati. E sono molto grato all'Italia e al governo italiano, che ci hanno offerto l'unicavera di strapparla alla morte». Chi parla così è il signorGregory, è ildella piccola, 8 mesi, cittadina del Regno Unito. Lei è affetta da una patologia mitocondriale che molti medici giudicano incurabile. Ildidice che c'è una differenza tra dire incurabile e dire che debba morire ...

... a casa, come precisa una nota dei legali per cui 'il supporto vitale diGregory deve essere ... 'Come padre non ho mai chiesto o implorato nulla in vitama ora prego il governo britannico di ...

Caso Indi Gregory, il padre: "Serve accordo Italia-Regno Unito per salvare mia figlia" Sky Tg24

“L'Italia per mia figlia Indi è davvero l'ultima speranza. Mi vergogno ... la Repubblica

"Non ho mai chiesto nulla in vita mia – ha dichiarato il papà ... Inascoltato pure l’intervento del console italiano a Manchester, Matteo Corradini, di indirizzare Indi al Bambino Gesù, dopo il ...«Ho dovuto affrontare ripetute minacce da parte dell’ospedale, dove cercavano di intimidirmi e di accelerare la morte di Indi, anche in presenza di ordini del tribunale in ...