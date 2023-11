Indi Gregory | tutto pronto al Bambino Gesù in caso di trasferimento Ma oggi è previsto lo stop al sostegno vitale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 novembre 2023) Per, la bimba di 8 mesi affetta da una malattia genetica incurabile, ieri il giudice Robert Peel ha deciso loalcome richiesto dai medici dell’ospedale di Nottingham. La piccola ha una malattia mitocondriale rarissima e scoperta solo nel 2013 e per lei il trattamento può essere solo quello di cure palliative. Certo è che aldi Roma possono offrire questo e solo questa alla paziente e alla sua famiglia. Se fosse autorizzato ilin Italia, come ieri richiesto dal console italiano a Manchester essendo la bimba ormai cittadina italiana, per lei ci sarebbe un postoa Passoscuro. Si tratta, come riporta Il Messaggero, del centro che la struttura ospedaliera – che ha un ...