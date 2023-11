Indi Gregory | rimandata la decisione sul fine vita Si cerca di trasferire il caso a un giudice italiano

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 9 novembre 2023) Perc’è ancora speranza. “Tutto rinviato. Domani alle ore 12 udienza in Court of Appeal”, ha scritto Simone Pillon, avvocato dei genitori della bimba, su X. . “Nel frattempo”, ricorda Pillon, sono state “attivate dall’Italia le procedure ex articolo 9 e 32 della Convenzione dell’Aja. I genitori diancora ringraziano di cuore l’Italia per quello che sta facendo. La speranza divampa”. “L’Appello sulla possibilità dila giurisdizione deldia unverrà discusso domani, alle 12.00 (le 13 in Italia) – spiega l’associazione Pro– Di conseguenza il termine per il distaccamento dei supportili è prorogato fino all’esito di tale udienza”. Questo è stato possibile ...