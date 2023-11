Indi Gregory | rimandata a domani la decisione di staccare i supporti vitali

(Di giovedì 9 novembre 2023) Per restare aggiornato sulle ultime notizie segui gratis il canale whatsapp del Tgla7 Puoi anche iscriverti al canale whatsapp della rete la7 su Tg. La7.it - Rimandato a...

Rimandato a domani 10 novembre 2023 il possibile momento del distacco dei supporti vitali a, la bambina di otto mesi, affetta da una grave e rara malattia mitocondriale. Ma non è detto che avvenga, ci sarà un'udienza: l'appello sulla possibilità di trasferire la giurisdizione ...

Rinviato di due ore lo stop alle cure per la piccola Indi Gregory AGI - Agenzia Italia

Indi Gregory, chi è la bimba inglese: la malattia genetica, la cittadinanza italiana e l'appello dei genitori ilmessaggero.it

La giustizia britannica aveva fissato alle 17 di oggi il termine per staccare le macchine che la tenevano in vita ...Intanto è stata presentata una richiesta urgente all'Alta Corte del Regno Unito, ai sensi della Convenzione dell'Aja, nel tentativo estremo di impedire la sospensione dei trattamenti che tengono in ...