Indi Gregory | richiesta urgente Mossa del console per il trasferimento in Italia

(Di giovedì 9 novembre 2023) È una corsa contro il tempo in punta di diritto quella legata alla sorte di, la bambina inglese di otto mesi ricoverata a Nottingham a causa di una gravissima malattia che i medici giudicano incurabile, motivo per cui il giudice dell'Alta corte di Londra ha disposto lo spegnimento delle macchine che la tengono in vita. Lunedì scorso il governono le ha conferito la cittadinanza per rendere possibile ilal Bambino Gesù di Roma disposto ad accoglierla. Tuttavia la situazione è ancora bloccata anche se il termine per il distacco dei supporti vitali alla piccola è stato prorogato di due ore. Non sarà più alle 14 inglesi, le 15ne, ma sarà alle 16 ora inglese (le 17ne). Lo fanno sapere i legali della famiglia. La notizia ...

Prosegue la corsa contro il tempo per evitare che vengano staccate le macchine che tengono in vita. La bambina di 8 mesi si trova ricoverata presso l'ospedale di Nottingham per una malattia mitocondriale rara e grave per la quale non esiste una cura. Per tale ragione, appellandosi ai ...

Il termine per sospendere la ventilazione artificiale di Indi Gregory è stato prorogato di due ore, dalle 14 alle 16 ora britannica (le 17 in Italia)