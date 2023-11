Indi Gregory | la neonata affetta da una gravissima patologia | un caso legale fra Italia e Regno Unito

(Di giovedì 9 novembre 2023) La giustizia britannica ha fissato a «non prima delle 14 locali di domani» il termine per staccare le macchine che tengono in vita la bimba In queste ore sta tenendo banco illegato alla piccola, la bimba inglese di 8 mesida una rara malattia genetica alla quale l’Alta Corte londinese vuole sospendere i trattamenti vitali. La bambina èdalla sindrome da deperimento mitocondriale, una rarissima malattia genetica degenerativa che provoca il mancato sviluppo di tutti i muscoli. Lunedì la premier Giorgia Meloni ha convocato un Consiglio dei ministri straordinario per conferire la cittadinanzana alla piccola e in queste ore anche i genitori si sono resi protagonisti di un sentito appello....

Chiediamo a tutti i soggetti coinvolti, a vario titolo, in Italia e nel Regno Unito di intensificare ogni sforzo per portare la nostra concittadinain Italia, a casa sua ". Così ...

Appaiono sempre più remote le possibilità per Indi Gregory di arrivare in Italia. Il tribunale inglese ha ordinato per giovedì 9 novembre alle 15, ora italiana, lo stop ai trattamenti vitali per la ...L'Alta corte di Londra aveva ordinato la sospensione dei trattamenti vitali Un Consiglio dei ministri convocato d'urgenza per dare un'ultima speranza alla piccola Indi Gregory. Poi, in pochi minuti, ...