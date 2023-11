Indi Gregory | cosa succede ora? Bambino Gesù | stanza pronta ma nessuna terapia innovativa Obiettivo | supportare i genitori

(Di giovedì 9 novembre 2023) Se i medici dell?ospedale di Nottingham autorizzassero il trasferimento diin Italia, per lei ci sarebbe un posto pronto a Passoscuro. È in quel centro che il...

" Portare in Italia la piccola, affetta da una malattia gravissima e da feroci sofferenze, senza alcuna speranza di miglioramento, sarebbe stato un atto di vero accanimento terapeutico. Condivido la scelta dei giudici inglesi. ...

Indi Gregory, chi è la bimba inglese: la malattia genetica, la cittadinanza italiana e l'appello dei genitori ilmessaggero.it

Indi Gregory, giudice dispone stop a supporto vitale da giovedì Sky Tg24

Se i medici dell’ospedale di Nottingham autorizzassero il trasferimento di Indi Gregory in Italia, per lei ci sarebbe un posto pronto a Passoscuro. È in quel centro che il Bambino Gesù ospita i ...La giustizia britannica ha fissato a "non prima delle 14 locali di oggi" il termine per staccare le macchine che tengono in vita la piccola Indi Gregory, neonata inglese affetta da una gravissima ...