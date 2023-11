Indi Gregory | che malattia ha la bambina contesa da UK e Italia

Leggi su cultweb

(Di giovedì 9 novembre 2023)soffre della sindrome da deperimento o deplezione mitocondriale, una rarissimagenetica degenerativa che impedisce, tra le altre cose, lo sviluppo di tutti i muscoli e il corretto funzionamento degli organi. Questa patologia rientra nella categoria dei disturbi neuro-metabolici dei mitocondri. I mitocondri sono gli organuli che si occupano della respirazione cellulare. Essi contribuiscono alla creazione di ATP, da cui dipende l’energia del nostro corpo. Chi è affetto da questa sindrome, come lainglese, ha quuna ridottissima funzionalità cellulare. Ciò si traduce in un progressivo danneggiamento dei muscoli, del sistema gastrointestinale, di cervello e fegato. La sindrome da deperimento mitocondriale non è curabile ed è mortale. La famiglia diha ...