Indi Gregory | all' ospedale Bambino Gesù è tutto pronto per accoglierla ma non c' è una terapia innovativa

...stato prorogato di due ore il termine per il distacco dei supporti vitali alla piccola:saranno rimosssi alle 17 (le 16 inglesi) anziché alle 15. Lo fanno sapere i legali della famiglia. ...

Indi Gregory, chi è la bimba inglese: la malattia genetica, la cittadinanza italiana e l'appello dei genitori ilmessaggero.it

Indi Gregory, il giudice inglese: “Stop ai supporti vitali” la Repubblica

Indi Gregory, è stata prorogata di due ore la decisione di staccare le macchine che tengono in vita la piccola. A riferirlo via X è Pro Vita. «La deadline è stata ...Roma, 9 nov. (LaPresse) - È stata prorogato alle 17 di oggi ora italiana l’ordine di rimozione dei supporti vitali per Indi Gregory. Lo fa sapere Jacopo ...