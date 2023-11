Incocciati | «Inzaghi fortunato quando guarda in panchina L’Inter…»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 9 novembre 2023)commenta la vittoria dell’Inter contro il Salisburgo, che è valsa la qualificazione agli ottavi di Champions League con 180? di anticipo.vola RISULTATO IMPORTANTE ? Giuseppesugli ottavi raggiunti dall’Inter didopo la vittoria a Salisburgo: «Difficile impegno contro un Salisburgo vivo che ha messo l’Inter in crisi anche per le sei novità in campo. Poi c’è la fortuna di girarsi ine avere quei giocatori. I cambi hanno girato la partita e l’Inter raggiunge un risultato molto importante». Le sue parole su Mediaset Infinity. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - ...