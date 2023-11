Inaugurata stazione di soccorso alpino in Alta Irpinia

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 9 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stata ufficialmentea Sant’Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino, ladiinterregionale-speleologico della Guardia di Finanza. La struttura, già operativa da diversi mesi, ha sede nella caserma delle Fiamme Gialle del comune altirpino e può contare su nove militari, sette dei quali specializzati nelle ricerche di persone disperse o scomparse in zone dimontagna, e di una unità cinofila. Lasarà il riferimento per Campania, Molise e Basilicata. Alla cerimonia, a cui hanno partecipato le autorità civili e militari della provincia di Avellino, è intervenuto il generale di Corpo d’Armata, Vito Augelli, comandante interregionale per l’Italia meridionale delle Fiamme Gialle: “Quella di Sant’Angelo ...