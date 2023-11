In Spagna Sanchez torna al governo con accordo coi catalani di Junts

Leggi su iltempo

(Di giovedì 9 novembre 2023) Roma, 9 nov. (askanews) - Governabilità in cambio di amnistia, e qualche vaga promessa: questo, in sostanza, il contenuto delle quattro pagine dell'fra il partito Socialista (Psoe) e gli indipendentisti di-Uniti per la Catalogna. Unche permetterà a Pedrodi rimanere aldella, e al leader catalano Carles Puigdemont almeno in teoria dire in patria, si vedrà con quale veste politica. Il patto è stato firmato oggi in Belgio, visto che Puigdemont non può per ora entrare in, dove lo attende un mandato di arresto. Da Bruxelles, il leader catalano ha spiegato i termini dell'ricordando, dice, di essere perseguitato assieme ad altri colleghi per il referendum sull'indipendenza ...