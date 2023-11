Ilaria D’Amico e Alena Seredova | la verità sul loro rapporto

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 9 novembre 2023), due donne diverse ma con molto più in comune di ciò che si possa pensare. A legarle è stato Gigi Buffon, attuale compagno della conduttrice sportiva ma anche ex marito dell’attrice e modella ceca. Dopo anni di silenzio, finalmente, è svelata tutta lasultra le due. Per anni si è pensato chefossero come nemiche. D’altronde, il divorzio dell’attrice da Gigi Buffon non è stato poi una passeggiata. Eppure, dopo tutto questo tempo in cui entrambe hanno preferito mantenere silenzio sull’intera questione pare che sia stata proprio laa parlare abbastanza apertamente delcon la presunta ...