Il Tg1 è il telegiornale della vergogna | termini disumanizzanti e inappropriati sulla comunità LGBTQ+ VIDEO

Leggi su donnapop

(Di giovedì 9 novembre 2023) La televisione, e più nello specifico il, ha una responsabilità da non sottovalutare: dal momento in cui si rivolge a milioni di persone, la comunicazione è fondamentale, il lessico utilizzato ha un’importanza essenziale, ogni parola ha un significato preciso e chi comunica lo sa molto bene. Per tale motivo, è imperdonabile che la tv,...