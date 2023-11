Il terrorista Isis arrestato a Milano dice dei rischi che corriamo | e che alcuni non vogliono vedere

Leggi su panorama

(Di giovedì 9 novembre 2023) Due settimane fa alla stazione Cadorna gli agenti della Polizia dihannoun algerino di 37 anni su mandato di cattura internazionale per associazione terroristica. La notizia è stata resa nota solo oggi per ragioni investigative. «Durante i servizi predisposti dal questore Giuseppe Petronzi sulle metropolitane - spiega la Questura - il trentasettenne si era mostrato aggressivo con gli agenti che lo controllavano, gridando ‘Allah Akbar’ e ha cercato di afferrare dallo zaino un coltello con una lama di oltre 12 centimetri». I poliziotti della Digos hanno scoperto che l'uomo, sconosciuto alle Forze di Polizia italiane, era ricercato in Algeria perché ritenuto organico alle milizie dello Stato Islamico per le quali aveva combattuto sul fronte siro-iracheno. Evidente come si tratti dell’ennesimoislamico arrivato ...