Il servizio di auto-censura woke I curriculum | “Sono queer e praticante stregone”

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 9 novembre 2023) Chi di politicamente corretto ferisce, di politicamente corretto perisce. È la storia di Christine J. Ko, professoressa alla Yale University, autrice di un libro ispirato alla storia di suo figlio non udente. Il suo romanzo parla delle vicissitudini di un ragazzino sordo, e durante il processo di pubblicazione la mamma scrittrice si è definita “felice” di sottoporre il suo scritto ad un “sensitivity reader”, cioè un “lettore sensibile”, uno di quegli individui specializzati nel controllare che un libro non ferisca i sentimenti altrui. Verdetto: il libro non va bene, una persona che ci sente non può scrivere la storia di un sordo. Piuttosto che rispondere con un patriarcale gesto dell’ombrello, la madre si fa convincere dall’editore a riscrivere il romanzo rigo per rigo insieme al figlioletto, e un po’ faticosamente il manoscritto è pronto. Risultato: non va bene ancora. Il lettore ...