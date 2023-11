Il ‘Sentimento d’Amore’ | la mostra di Roggi in esposizione ad Amalfi

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 9 novembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiSi intitola “Premonizione d’Amore” (in giapponese Koi No Yokan) ed è un’opera con cuiintende omaggiare l’agricoltura storica ed eroica. Ma più in particolare la doppia anima della Costiera a cui l’antica repubblica marinara dà il nome. Ovvero quelle contadina e marinara che si fondono in binomio inscindibile. Porta la firma del maestro Andreaed è stata allestita all’ingresso della città in occasione della della prima Assemblea nazionale dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico organizzata in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Daniele Milano, e in programma proprio addal 17 al 19 novembre 2023 con l’intento di sensibilizzare le istituzioni a vario livello sulle principali sfide e sulle minacce che l’agricoltura storica si trova ad affrontare in questo ...