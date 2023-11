(Di giovedì 9 novembre 2023) L’idrogeno rispettoso del clima può dare un contributo importante alla riduzione dell’anidride carbonica. Al momento, però, la nuova tecnologia appare ancora poco redditizia per l’industria. Affinché il mercato si sviluppi rapidamente e generi gli investimenti necessari, l’UE sta progettando unaeuropea. Il Centres for European Policy Network (CEP) vede grandi opportunità in questo strumento, ma anche alcuni rischi, soprattutto il pericolo di sovvenzionamento pubblico eccessivo. Tuttavia, secondo Wolf, le condizioni attualmente stabilite per la prevista “asta pilota” risultano anche associate a dei rischi. «Le nostre simulazioni mostrano che, stante la situazione dei costi a livello locale, nella maggior parte delle regioni dell’UE, un sussidio al livello massimo previsto risulterebbe irragionevolmente alto. Questo, in particolare, ...

...particolarmente importante in un Paese come il nostro che si caratterizza per un accentuato...o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con ...

Il rischio di sovvenzioni eccessive per la banca dell’idrogeno UE Linkiesta.it

Cinema, rischio tagliola alle sovvenzioni Key4biz.it

Tra allargamento della Ue e riforma del suo funzionamento, è un sentiero stretto e pieno di insidie quello che dovranno imboccare i capi di governo che si ritroveranno in dicembre per il vertice europ ...Le assicurazioni, a loro volta, non potranno rifiutarsi di garantire contro le catastrofi, o saranno costrette a pagare multe ...