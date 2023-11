Il restyling del Maradona porterebbe 1 200 posti di lavoro

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 9 novembre 2023) .STADI IN CAMPANIA – L’EFFETTO ECONOMICO DEI CANTIERI Supera i 450 milioni di euro l’impatto economico che emerge da uno studio realizzato da OpenEconomics che ha valutato l’effetto deldei due principali stadi presenti in Campania, il Diego Armandodi Napoli e l’Arechi di Salerno. Saranno 195 milioni di euro il totale della spesa necessaria a riammodernare gli impianti sportivi. OpenEconomics per lo studio ha utilizzato fonti pubbliche derivanti dagli studi di fattibilità dei progetti e da altre fonti giornalistiche ed elaborato i dati con un modello di Matrice di contabilità sociale multiregionale italiano – realizzato sempre da OpenEconomics – e aggiornato al 2022. La spesa per gli stadi potrà contribuire alla formazione del Pil dell’Italia, per 457 milioni di euro, con circa 2 mila occupati nei 3 anni ...