Il prossimo Met Gala farà la gioia degli amanti della moda d’archivio

(Di giovedì 9 novembre 2023) È Sleeping Beauties: Reawakening Fashion il tema delMet, l’evento più atteso dell’anno quando si parla di outfit fantasiosi e fuori dagli schemi, ma anche la serata inauguralemostra del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York. La mostra sarà composta da 250 pezzi dalla collezione permanente del Costume Institute, di cui 50 dall’altissimo valore storico ma talmente fragili da non poter essere indossati. Met2024 ANGELA WEISS/Getty ImagesDa qui il tema del Met, in cui gli abiti sono proprio le Sleeping Beauty in attesa di essere risvegliate. Con queste premesse, possiamo aspettarci quindi una parata di lookindossati dalle celebrities invitate all’evento, sperando che nessuno fraintenda il tema arrivando al Met con un abito da Cenerentola. È ...

Svelato il tema della mostra del 2024 al Costume Institute del Met Museum di New York: abiti sotto teca come principesse ed effetti speciali di epoca vittoriana insieme all'intelligenza artificiale.