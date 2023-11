Il pensiero critico sull’origine della transfobia è il grande assente nel nostro Paese

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 novembre 2023) Il 7 novembre 2023 a Milano nella Casa dei Diritti grazie all’associazione Agedo Milano ci siamo confrontate io, Eva Sassi Croce, attivista transfemminista radicale, e Monica Romano, attivista, consigliera e vicepresidentecommissione pari opportunità e diritti civili del Comune di Milano. “Abbiamo fatto un bel dibattito su autodeterminazione, depatologizzazione, critica al pietismo che connota i percorsi di affermazione di genere, critica al binarismo e al gatekeeping – scrive Monica Romano sul suo account Facebook – Ci siamo spint? a parlare di cisgenerità come oggetto di decostruzione. Abbiamo volato alto, perché anche di questo c’èbisogno. Di teorizzazione, di cultura e di elaborazione politica. Non fermiamoci soltanto ai servizi, all'”accompagnamento” e ai diritti come gentile concessione delle istituzioni. Pensiamo, ragioniamo, ...