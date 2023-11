Il Pd si prepara a scendere in piazza M5s | Verdi e Sinistra con Schlein

Leggi su agi

(Di giovedì 9 novembre 2023) AGI - Nel quartier generale del Pd si compulsano le previsioni meteo, sperando che la giornata di sabato sia, se no proprio assolata, almeno asciutta. La segretaria ha messo in moto una macchina organizzativa e di comunicazione degna di una campagna elettorale: da più di una settimana è presenza fissa nelle televisioni e in radio. Una scelta inedita perche ha sempre centellinato accuratamente le apparizioni televisive. Non solo: il Nazareno ha aperto le porte alle categorie sociali e produttive, ospitando i lavoratori dello spettacolo, del cinema e del comparto dell'audiovisivo, prima, e il mondo del volontariato e del terzo settore poi, in occasione di un convegno su immigrazione e legge Bossi-Fini durante il quale ha detto che "sabato, 11 novembre, saremo inper la giustizia sociale e la pace, ma nella giustizia sociale non ci ...