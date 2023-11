Il Paradiso delle Signore 8 | spoiler 10 novembre | Barbieri torna | Vittorio pensa a Matilde

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 9 novembre 2023) La puntata de Ilche andrà in onda venerdì 10, vedrà i riflettori puntati su Vito che avrà modo di riflettere su quello che sarà il suo futuro assieme a Maria.Conti, dal canto suo, ripenserà malinconicamente ai momenti romantici trascorsi in passato con. La luce dei riflettori sarà focalizzata anche su Ezio e Gloria che prenderanno una decisione molto importanti riguardante il futuro della Tessuti Colombo. Presto all’internotrame dello sceneggiato ambientato a Milano tornerà ad essere presente anche Adelaide, la contessa come anticipato di recente da Vanessa Gravina, tornerà connovità. Il8, cosa sta combinando la ...