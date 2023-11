Il Papa cambia idea | sì al battesimo a persone omosessuali e trans e non solo

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 9 novembre 2023) Le nuove direttive, che aprono le porte della Chiesa alle, arrivano dal Dicastero per la Dottrina della Fede e sono state approvate daFrancesco. Il Dicastero, guidato dal cardinale argentino Victor Manuel Fernandez, ha pubblicato le nuove direttive sul sito ufficiale del Dicastero per la Dottrina della Fede, che sono state poi approvate daFrancesco, che ha controfirmato il documento. Da adesso lepossono chiedere e ricevere ile anche essere padrini, madrine e testimoni di nozze in chiesa. I padrini e le madrinepotranno ricoprire questo ruolo anche se convivono con un’altra persona, a patto che conducano “una vita conforme alla ...