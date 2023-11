Il Napoli è in piena fase di normalizzazione

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 9 novembre 2023) La prima rete delè il frutto di una combinazione a tre, in cui l’uomo che inizia la costruzione dell’azione è lo stesso che chiama il pallone per la conclusione finale e va a finalizzare la manovra segnando il gol del vantaggio. L’azione è molto bella ed ha come protagonista assoluto Politano, su cui in seguito si concentrerà l’attenzione e che ieri, a mio avviso, è stato il migliore in campo per distacco, mostrando giocate che ormai lo rendono, prima ancora che perno inamovibile del, un giocatore di caratura europea. Politano, appunto, riceve palla dentro nella tre quarti avversaria, non nella sua tipica posizione, non trovandosi sulla linea esterna del fallo laterale (pronto ad accentrarsi sfruttando l’uomo che la sovrapposizione di Di Lorenzo gli porta via o premiando con la solita imbucata la stessa sovrapposizione del compagno), ma ...