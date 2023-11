Il Napoli di Garcia rischia di passare dalla sofferenza all’agonia Barbano

(Di giovedì 9 novembre 2023) Ildidi. È quel che scrive Alessandrocondirettore del Corriere dello Sport. Se questo è il, si è prodotta nel giro di pochi mesi un’involuzione che ne ridimensiona le prestazioni e le ambizioni. Il pareggio contro l’Union Berlino dice che, con una squadra in queste condizioni, nessuno degli obiettivi stagionali può dirsi certo. C’è un problema di tenuta fisica, comprensibile visto che la stessa squadra gioca praticamente senza ricambio da ormai più settimane, e ieri ha affrontato i tedeschi con la partita contro la Salernitana di sabato ancora nelle gambe.sta affrontando queste gare, decisive per la sua panchina, abbarbicato a un undici ...

La squadra di Rudipoco equilibrata e messa malissimo in occasione del gol subito

Garcia: "Al mio Napoli rimprovo solo una cosa" Corriere dello Sport

Video Napoli-Union Berlino 1-1, Garcia: "Unico errore è stato il gol subito" La Gazzetta dello Sport

A quel punto il Napoli sfiderà proprio i portoghesi al Maradona. Basterà un pareggio per il passaggio del turno ma da quando c'è Garcia in panchina questa squadra non fa stare tranquilli i tifosi, ...NAPOLI (ITALPRESS) – Mezzo passo falso per il Napoli in Europa ... al tiro da fuori il neo entrato Trimmel con Meret che si oppone con i pugni. Gli uomini di Garcia non riescono più a pungere e si ...