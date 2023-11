Il Napoli di Garcia non è niente | non è nemmeno il calcio di Allegri

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 9 novembre 2023) Il problema delnon è il gol in contropiede È doveroso, nello spirito che contraddistingue questo spazio di analisi sulsta, partire da un dato. L’Union Berlin, ieri, ha accumulato più tiri in porta (6) rispetto al(4). E da questo conto è esclusa la punizione calciata da Juranovic e finita sul palo nel recupero del primo tempo. Certi dati dicono tanto, se non tutto, sui problemi della squadra di. Che, come ha scritto giustamente Massimiliano Gallo nel suo commento postpartita, ha commesso l’errore capitale di incassare un gol sanguinoso: era in vantaggio di un gol, stava attaccando per segnare il secondo e ha concesso un contropiede due contro uno. E i due erano attaccanti veloci come Becker e Fofana. Ma il punto non può essere questo. Basta tornare per un attimo al dato dei tiri in porta: ...