Il Movimento Lilla in piazza per denunciare l’epidemia silenziosa dei disturbi del comportamento alimentare | “Oltre 3 500 morti all’anno in Italia”

(Di giovedì 9 novembre 2023) Ilnato nel 2021 che coinvolge giovani, adulti, famiglie e tutti coloro che conoscono da vicino idel(DCA) – scende nuovamente in, chiedendo che queste patologie vengano finalmente inserite nei Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.) come malattie a se stanti, dunque con un budget autonomo e un obbligo per ogni regione di dotarsi di tutti i livelli di cura. La manifestazione, la seconda di cui ilè portabandiera, avrà luogo il 9 novembre 2023, dalle ore 14:00, pressoCastellani, nei pressi del Ministero della Salute, a Roma. “Scendiamo nuovamente in, come già fatto ad ottobre 2021, sotto al Ministero della Salute. A fine ...

Domani iltorna in piazza, il segnale che oggi abbiamo mandato è che saremo a loro fianco in questa battaglia perché è una battaglia giusta, di senso e di civiltà'. Lo dichiarano in ...

Movimento Lilla in piazza: "I disturbi alimentari siano riconosciuti come malattie a se stanti" TGCOM

Disturbi alimentari, il movimento lilla a Roma chiede fondi dedicati - Primocanale.it - Le notizie aggiorna... Primocanale

S.Teresa di Riva – Si è discusso tanto dei cani che circolano di notte nel paese, creando comprensibili disagi tra i cittadini. Non sono cani randagi, però a vederli di notte fanno paura. Le ...L'accordo con l'Albania è "l'ennesimo spot" del governo che non risolve il problema migranti per il presidente del M5S Giuseppe Conte.