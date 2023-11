Il Ministro Schillaci risponde alla petizione di Fedez per il Bonus Psicologo 2023

Leggi su funweek

(Di giovedì 9 novembre 2023) Ildella Salute, Orazio, ha ufficialmente rispostolanciata dFondazionea sostegno del, che in pochi giorni ha superato le 300mila firme. Il Capo di Gabinetto ha confermato che nei prossimi giorni verrà varato il decreto attuativo per ilin collaborazione con ildell’Economia e delle Finanze. Una risposta che promette un passo concreto per soddisfare le legittime richieste della cittadinanza. Nella comunicazione ufficiale, inoltre, il Ministero ha evidenziato gli sforzi per migliorare la situazione della salute mentale nel Paese. Tuttavia, la Fondazione, attraverso una ...