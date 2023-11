Il Ministro Piantedosi per i 40 anni di OMi

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 9 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiI festeggiamenti si svolgeranno Lunedì 13 Novembre presso la sede di Vallata a partire dalle ore 11. Parteciperanno come ospiti Matteodell’Interno; Pietro Paolo Traverso, Capo 1° reparto Direzione Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità; Angelo Pansini, General Management Business & Operations, Chief of Staff Leonardo; Mario Balzanelli, Presidente SIS 118. Farà gli onori di casa Aquilino Carlo Villano, Amministratore di OMI. Un traguardo importante, degno di una grande azienda che ha fatto la storia nel settore aerospaziale e della difesa con clienti nazionali ed esteri. OMI vanta un consolidato rapporto di collaborazione con i principali Prime Contractor del settore, tra cui Leonardo, Boeing, Airbus e Lockheed Martin, come fornitore di aerostrutture e attrezzature di supporto aeronautico di ...