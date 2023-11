Il Milan prepara Lecce | due titolari in dubbio

Leggi su dailymilan

(Di giovedì 9 novembre 2023) Primo allenamento oggi aello interamente dedicato a, prossima tappa dei rossoneri in campionato. Stefano Pioli lavorerà sulla tattica con l’obiettivo di ripartire a testa alta dopo lo stop inatteso dello scorso weekend in casa contro l’Udinese. Non solo, ilvuole cancellare il 2-2 subito in rimonta lo scorso anno al Via del Mare con una prestazione di sostanza e continuità. Il tecnico deve però fare i conti con il consumo di energie della settimana e alcuni normali acciacchi di squadra. Duerischiano il forfait in Salento: Christian Pulisic e Rafa Leao. L’americano è uscito malconcio dal match di Champions League di martedì sera contro il Paris Saint-Germain per un crampo alla coscia sinistra, ma per fortuna gli esami strumentali di ieri hanno escluso lesioni muscolari. ...