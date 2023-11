Il lusso ai piedi dei Supereroi

Leggi su panorama

(Di giovedì 9 novembre 2023) Christian Louboutin, l’iconico brand delle ambitissime calzature dalla suola rossa, ha creato una capsule collection di scarpe e accessori ispirata ai protagonisti Marvel. Ogni anno gli X-Men organizzano un evento che celebra l’eleganza dei. Si chiama «Hellfire Gala» ed è una super fiera delle vanità, con tutte le celebrities del mondo Marvel che sfoggiano i loro costumi più glamour. È una tradizione importante: da sempre, infatti i personaggi dotati di superpoteri denotano anche un grande gusto per i loro costumi, degni di competere con le creazioni degli stilisti del mondo vero. D’altronde questa sinergia è stata sottolineata più volte, come nel 2008, nella mostra Fashion and Fantasy allestita al Metropolitan Museum di New York, incentrata sulle influenze del mondo dei comics sulle creazioni di moda, ideale per cogliere una serie di affinità elettive, per ...