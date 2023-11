(Di giovedì 9 novembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Ilhato ai responsabili assistenza di tutta la sua Rete il progetto “”, un rivoluzionario percorso cliente interamentee.è un brand che da sempre pone la persona e le sue esigenze al centro della propria attenzione, una Marca empatica che si prende cura delle persone e che si pone come obiettivo prioritario la massima soddisfazione del cliente in tutto il suo percorso esperienziale. Coerentemente con questo approccio e con il piano strategico Renaulution,ha lanciato nel 2021 la firma, che esprime perfettamente il concetto secondo cui la Marca desidera ...

ROMA - IlItalia ha presentato ai responsabili assistenza di tutta la sua Rete il progetto "Digital Care Service", un rivoluzionario percorso cliente interamente digitale.è un brand che ...

Il Gruppo Renault Italia presenta “Digital Care Service”, tutti i servizi ... Media Renault Italia

Gruppo Renault, nasce Ampere: ecco logo e management - Quattroruote.it Quattroruote

ROMA (ITALPRESS) - Il Gruppo Renault Italia ha presentato ai responsabili assistenza di tutta la sua Rete il progetto "Digital Care Service", un rivoluzion ...PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – In seguito agli annunci pubblicati il 6 febbraio e il 26 luglio 2023, e dopo aver ottenuto le necessarie autorizzazioni di legge, entra in vigore in data odierna il ...