Il giudice tira dritto | stop al supporto vitale per la piccola Indi Gregory malgrado l’offerta dell’ospedale Bambino Gesù di Roma

(Di giovedì 9 novembre 2023) L’ipotesi di un «conflitto di giurisdizione» fra Italia e Regno Unito come arma estrema per cercare di portare nella Penisola la: bebè inglese di 8 mesi, affetta da una gravissima patologia mitocondriale che medici e giudici britannici considerano irrimediabile, condannata dai tribunali d’oltre Manica a vedersi staccare la spina a partire da domani a dispetto della volontà...

La famiglia ricorre, Roma muove la diplomazia

Giudice britannico tira dritto, stop al supporto vitale per Indi Agenzia ANSA

L'ipotesi di un "conflitto di giurisdizione" fra Italia e Regno Unito come arma estrema per cercare di portare nella Penisola la piccola Indi Gregory: bimba inglese di 8 mesi, affetta da una gravissim ...