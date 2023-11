Il giallo di Gerardina Corsano | morta dopo aver mangiato una pizza Spunta l' ipotesi avvelenamento da pesticida

(Di giovedì 9 novembre 2023) Una folla di parenti ed amici ha partecipato stamattina ai funerali di, la 46enne di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, deceduta martedì della scorsa settimana per una sospetta intossicazione alimentare . Nella chiesa di Difesa Grande, la contrada rurale doveviveva insieme al marito Angelo Meninno, sopravvissuto alla intossicazione, amici e conoscenti si sono stretti...

Oggi a Roma gli esami sugli alimenti sequestrati nella pizzeria chiusa dopo la morte della 46enneCorsano. Sospesi i funerali in attesa di nuove analisi

Il giallo di Gerardina Corsano, morta dopo aver mangiato una pizza. Spunta l'ipotesi avvelenamento da pestici Gazzetta del Sud

Ariano, l'addio a Gerardina Corsano . Funerali in forma riservata ... Irpinia TV

Una folla di parenti ed amici ha partecipato stamattina ai funerali di Gerardina Corsano , la 46enne di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, deceduta ...ANCONA - Non si sa cosa si facesse ad Ancona con la sua auto l’89enne Arnaldo De Flaviis, maestro giiuliese in pensione, sulla Nazionale Adriatica quando è stato travolto e ucciso ...