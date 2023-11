Il dito quasi in cancrena | il dramma della sorella di Ilary Blasi

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 9 novembre 2023) "Ilsi stava gonfiando, ho provato a togliere gli anelli, ma niente": Melory, la33enneconduttrice, ai suoi follower su Instagram ha raccontato un episodio che l'ha spaventata parecchio. La donna, che è a poche settimane dal parto, ha vissuto una notte da incubo. In particolare, sarebbe andata nel panico dopo essersi accorta che il suostava andando in. "Praticamente mi sono svegliata perché avevo prurito misto a fastidio alanulare - ha raccontato Melory su Instagram -. Pensavo fosse un pizzico di zanzara e volevo quindi togliermi gli anelli, la fede, il solitario, per potermi grattare. Gli anelli non uscivano, ho acceso la luce e ho visto che ilsi stava gonfiando, quindi ho ...