Il diadema che ha illuminato i volti delle Regine | storia della corona indossata da Camilla

Leggi su lifeandpeople

(Di giovedì 9 novembre 2023) Life&People.it Sebbene amasse più di qualunque altro accessorio i suoi colorati ed estrosi cappelli, vi erano circostanze in cui Elisabetta II doveva farne a meno. C’erano giorni in cui, i copri capoRegina lasciavano per tradizione posto a quello che è considerato il simbolo per eccellenzasovranità: la. Tra i pezzi più prestigiosicollezionefamiglia reale britannica ce n’è uno che brilla più di tutti, e non solo per le pietre che vi sono incastonate. Passato allacon il nome di State Diadem, lo scorso 7 novembre l’anticaè apparsa sul capo di, attuale regina consorte del Regno Unito, dopo essere stata associata per lungo tempo all’immagine di Elisabetta. Lo State Diadem commissionato da ...