Il demonio c’è | mancano gli esorcisti | sos dell’associazione | sempre meno i “cacciatori del maligno”

(Di giovedì 9 novembre 2023) Ilc’è,gli. E soprattutto, sembrano latitare quelli giovani. Idonei. Disponibili e convinti ad affrontare il, eludendo la possibilità di ridurre un caso di possessione demoniaca a fattori psichiatrici o altro. Insomma, come titola un documentato servizio dell’Adnkronos dedicato all’argomento, “cercansi”. Un sos che arriva dall’Associazione internazionale(Aie), l’unico ente riconosciuto ufficialmente dalla Santa Sede. «Non pochi vescovi, più che mai desiderosi di poter contare su uno o più, impegnati nella pastorale della liberazione dall’azione straordinaria del, lamentano di non avere nel loro clero sacerdoti adatti a svolgere il ministero di esorcista – ha detto il nuovo ...

... che vedevano entrambi gli Stati Uniti come la fonte di tutti i mali e Israele come un, e che hanno trovato un impiego congeniale lavorando per la dittatura arabo - nazionalista algerina del ...

Bambina di 10 anni dice alla matrigna: «Spero che tu muoia». La donna la riempie di botte facendole uscire un leggo.it