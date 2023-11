Il corteo lo infastidisce | estrae la pistola e uccide due ambientalisti VIDEO

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 9 novembre 2023) Pubblicato il 9 Novembre, 2023 Un intero Paese è sotto choc per quello che è successo nel corso di una manifestazione per l’ambiente, il cui epilogo è sfociato in tragedia. A Panama un uomo armato ha freddato due attivisti durante una delle proteste nel Paese contro una concessione mineraria assegnata alla compagnia canadese First Quantum Minerals. La drammatica aggressione è stata ripresa dai telegiornali locali: si vede chiaramente l’uomo che chiede insistentemente di passare. Il suo nome è Kenneth Darlington, ha 77 anni ed è avvocato in pensione e professore universitario. Quando si rende conto che la sua richiesta non verrà esaudita, tira fuori dalla tasca destra una. Come si può osservare daie dalle fotografie diffuse, l’aggressore è sceso dalla propria automobile davanti alla barricata che bloccava il traffico a ...