Il console Usa a Napoli fa in visita al Dac | Potenzialità davvero enormi

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 9 novembre 2023) Il rafforzamento delle sinergie tra la filiera aerospaziale campana e il comparto industriale americano al centro delladi Tracy Roberts-Pounds,Generale degli Usa a, al DAC, Distretto Aerospaziale della Campania in Città della Scienza. Luigi Carrino, Presidente del DAC, illustrando le competenze dell’ecosistema della ricerca aerospaziale in Campania, leader per investimenti in R&D, che vanta presenze quali il CIRA, il CNR, l’ENEA e l’INAF, ha evidenziato come la regione sia la prima nel Mezzogiorno per numero di laureati. La filiera campana è la prima in Italia per numero di aziende, con 13mila addetti diretti che salgono a 50mila con l’indotto. “Quella del DAC per l’aerospazio è una vision intelligente, sostenibile, pulita e coinvolgente”, sintetizza il Presidente Carrino, presentando progetti e attività ...