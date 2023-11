Il Commissario Montalbano in streaming

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 9 novembre 2023) La Serie legale completo è disponibile in italiano su RaiPlay. Per ogni piattaformascopri se puoi guardare in abbonamento, noleggio, acquisto con prezzi per la versione SD, HD e 4K e con audio e sottotitoli in italiano (ITA) e inglese (ENG). INSU: ABBONAMENTO NOLEGGIO ACQUISTO INSU: RaiPlay Guarda Gratis Non disponibile Non disponibile Powered by Filmamo Creata da: Andrea Camilleri con Peppino Mazzotta e Angelo RussoGenere: Giallo, PoliziescoAnno: 1999 – in produzionePaese di produzione: ItaliaAttori: Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Isabell Sollman, Giovanni ArganteStagioni: 15Episodi: 37Durata episodio: 100 minCanale: Rai Due (stagioni 1-3); Rai Uno (stagioni 4-in corso) La trama della serie, basata sui libri di Andrea Camilleri, ...