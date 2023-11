Il caso del bando RAI per la CDN e il vulnus giuridico dell’ora per l’allora

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 9 novembre 2023) C’è unche mette in evidenza un clamorosonella macchina della giustizia amministrativa in Italia. Parliamo del concetto “ora per allora”, spesso utilizzato nei giudizi relativi al cambiamento dello status quo rispetto al momento in cui è stata presentata una causa o un ricorso presso il Tar o il Consiglio di Stato. Parliamo di una battaglia legale figlia dell’aggiudicazione di unpubblico sul servizio CDN della Rai in favore di Fastweb che, come confermato dall’ultima sentenza, aveva consegnato una documentazione insufficiente in risposta ad alcuni test necessari relativi ai servizi informatici per la diffusione di servizi multimediali prodotti dall’azienda pubblica per essere usufruiti mediante tutti i dispositivi connessi a una rete internet. LEGGI ANCHE > Dunque, parliamo di un ...