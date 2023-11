IBL Banca | ControCorrente | per i nuovi clienti | canone gratis e interessi al 3 | 30% per un anno

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 9 novembre 2023) Si apre online oppure in filiale, dove il personale IBLoffre assistenza e consulenza diretta. Roma, 09/11/2023., il conto corrente di IBLdigitale e conveniente, assicura ai, per primi 12 mesi, il tasso promozionale del 3,30% lordo sulle somme libere e sempre disponibili e ilgratuito., è il conto che risponde alle esigenze quotidiane di quanti necessitano di soluzioni semplici e sicure per avere un rendimento sui risparmi, usufruire di condizioni convenienti e funzionalità evolute. Con la promozione perche aprono il conto dal 17 ottobre 2023 al 17 gennaio 2024,offre un tasso annuo lordo del 3.30% per un ...