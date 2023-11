I tunnel? Una trappola Caracciolo | la profezia sulla guerra | quando finirà

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 9 novembre 2023) Lucioè intervenuto a Otto e Mezzo, su La7, per fare il punto sul conflitto tra Israele e Hamas, che ormai va avanti da più di un mese. “deciderà Israele,ne avrà abbastanza - è la previsione del direttore di Limes - sa che non può distruggere totalmente le strutture di Hamas. Non può uccidere tutti i capi anche perché non si trovano tutti a Gaza. Tra l'altro la vera battaglia deideve ancora iniziare e lì la superiorità di Israele è molto relativa”. “Uno dei motivi per cui sono stati fatti quei- ha spiegato- è proprio per rendere complicata la vita a Israele in caso di battaglia. Quelle aree sono difficilmente penetrabili, ci sono trappole, bombe, il gps non prende. Iservono per ...